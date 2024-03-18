Москва, 18 марта, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» ежегодно будет выделять на цели инвестирования 70 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, ставший одним из героев документального фильма «Хлеб наш насущный».

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Фильм вышел в эфире федерального телевидения 16 марта. Он был снят Первым каналом и рассказывает о серьёзной трансформации аграрного сектора РФ. Создатели фильма проследили путь длиной в двадцать лет от зависимости молодой России от западных поставок продуктов до России современной, способной не только полностью прокормить себя, но ставшей ведущим экспортёром продовольствия на мировые рынки.

Герои фильма — сельхозтоваропроизводители, промышленники, политики, ученые — рассказали о том, как органы государственной власти, высшие учебные заведения, банки способствуют развитию российского АПК, какие новейшие технологии применяются на отечественных предприятиях, как и над чем работают исследовательские лаборатории. Создатели фильм побывали в том числе и на новом производственном комплексе «ФосАгро» в Волхове, открытие которого состоялось в начале марта.

Как отмечается в фильме, сегодня каждая третья тонна удобрений на полях нашей страны произведена «ФосАгро». По словам генерального директора компании Михаила Рыбникова, сегодня компания производит 11,5 млн тонн готовой продукции. За последние десять лет производственные мощности в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Саратовской областях удвоились, а производительность труда — выросла в 2,7 раза. По сути, благодаря грамотным инвестициям была построена еще одна компания «ФосАгро».

«34 млрд рублей вложено в новый завод (в Волхове Ленинградской области). Проектирование и строительство велось отечественными подрядчиками. Технологии — лучшие в мире по фосфорным удобрениям — тоже российские. Соблюдены полностью все экологические требования. Это завод-миллионник, он на годы вперёд обеспечит растущие потребности аграриев, и это наш вклад в обеспечение и укрепление продовольственной безопасности нашей Родины. Мы начинаем новые стройки, расширение мощностей — ежегодно компания на цели инвестирования будет выделять 70 млрд рублей», — рассказал Михаил Рыбников.

Участие в открытии Волховского производственного комплекса по видеосвязи принял президент России Владимир Путин. Он пожелал компании успехов и подчеркнул, что «ФосАгро» — один из лидеров отрасли и активно развивается, а фишка компании в экологически чистых удобрениях.

Последовательная реализация инвестпрограммы и темпы роста производственных показателей позволяют «ФосАгро» обеспечивать достойный уровень оплаты труда работников и выполнять все социальные обязательства. За десять лет средняя заработная плата в компании выросла в три раза, а в феврале 2024 года зарплаты сотрудников были проиндексированы ещё на 15%. В фокусе внимания «ФосАгро» остаются поддержка образования, здравоохранения, детского и профессионального спорта в регионах присутствия. Только за последние два года объём финансирования социальных и благотворительных проектов суммарно превысил 25 млрд рублей.