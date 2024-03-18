Москва, 18 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Залитые зелёнкой на выборах президента России в Москве избирательные бюллетени оказались читаемыми, и их учли при подсчёте голосов. Об этом 18 марта рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

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«Хочу отметить, что залитые зелёнкой 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Всё было подсчитано и учтено», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Зампред Мосгоризбиркома подчеркнул, что не пропал ни один голос принимавших участие в выборах президента россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта пресс-служба столичного управления Следственного комитета России сообщила, что на одном из избирательных участков в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. После этого она пыталась сфотографировать результат своих действий.

Позднее в этот же день пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщила, что облитую красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве опечатали. Отмечалось, что женщина облила ящик для голосования жидкостью, похожей на зелёнку.

В УФСБ России по ДНР 17 марта рассказали, что получившего увечье ветерана СВО из Горловки Кирилла Сидорова украинские мошенники пытались заставить залить зелёнкой урну для голосования на выборах президента России. Злоумышленники обещали ветерану за это вернуть ранее украденные у него 3 млн рублей, а также денежное вознаграждение.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта в ходе брифинга назвала «подонками» людей, заливающих урны на избирательных участках. Она напомнила, что таким нарушителям грозит реальное лишение свободы, и уточнила, что след от таких действий «идёт из-за рубежа».