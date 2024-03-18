Москва, 18 марта, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,01% протоколов. Такие данные 18 марта опубликовали на сайте Центризбиркома.

Софья Сандурская/ТАСС

Согласно этим данным, по состоянию на 08:00 мск, было обработано 99,67% протоколов. По итогам обработки на выборах президента России лидирует Путин с 87,32% голосов. Далее следуют Николай Харитонов (КПРФ) с 4,30% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,82% и Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта стало известно, что Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов. Вторым идёт Харитонов — 6,63% голосов, за которым следуют Слуцкий с 3,72% и Даванков с 1,13%.

Ранее в этот же день кандидаты в президенты России Слуцкий, Харитонов и Даванков единогласно признали победу действующего главы государства на выборах. По словам Слуцкого, Путин выиграл с историческим результатом. Харитонов отметил, что надеется на то, что по итогам выборов он и его команда смогут привлечь дополнительное внимание к программе своей партии. При этом Даванков назвал победу Путина на выборах «несомненной».

Путин 18 марта заявил журналистам, что рекордно высокая явка избирателей на состоявшихся выборах президента России связана с переживаемыми страной драматическими событиями.