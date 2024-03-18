Авдеевка, ДНР, 18 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Расчёты российских реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили автоколонну украинской армии, осуществлявшую подвоз боеприпасов и продовольствия северо-западнее Авдеевки. Об этом 18 марта рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения координат цели две боевые машины РСЗО «Ураган» быстро выдвинулись на огневую позицию, откуда произвели удар реактивными снарядами калибра 220 мм по группе подвоза ВСУ.

После выполнения боевой задачи расчёты немедленно покинули огневую позицию, что позволило им остаться незамеченными для артиллерии украинской армии, добавили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта в Минобороны рассказали, что подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ российской группировки «Юг» улучшило положение армии России по переднему краю. Десантники отбили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.

Ранее в этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 уничтожили авиабомбами М-62 ФАБ-500 командный пункт и личный состав украинской армии на южнодонецком направлении. По словам военных, такие бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции, позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии фронта.