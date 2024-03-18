Волгоград, 18 марта, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Волгоградской области с 88% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Это 18 марта следует из предварительных данных регионального избиркома.

Юрий Смитюк/ТАСС Члены УИК во время гашения бюллетеней по окончании последнего дня голосования на выборах президента России

По этим данным, Николай Харитонов (КПРФ) идёт на втором месте с 6,63% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — на третьем с 3,72%, и замыкает четвёрку Владислав Даванков («Новые люди») с 1,13%.

Явка избирателей на выборы президента России в Волгоградской области составила 81,83%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта из данных Центризбиркома стало известно, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов по итогам обработки 99,01% протоколов. Вторым на тот момент шёл Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов, третьим Даванков — 3,79%, и четвёртым — Слуцкий 3,19% голосов.

Ранее в этот же день кандидаты в президенты России Слуцкий, Харитонов и Даванков единогласно признали победу Путина на выборах. Как отметил Слуцкий, Путин победил с историческим результатом. Харитонов уточнил, что надеется, что после избирательной кампании он и его команда смогли привлечь дополнительное внимание к программе КПРФ. А Даванков назвал победу Путина на выборах президента России «несомненной».

Председатель ЦИК России Элла Памфилова оценила на «высший балл» всех членов избиркомов за организацию выборов президента.