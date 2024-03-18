Индиан-Уэллс, США, 18 марта, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу из Испании в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния).

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

Россиянин проиграл испанцу в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, три раза подал навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать один из двух брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий второе место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

В 2023 году Алькарас также обыграл Медведева в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе. Счёт в личных встречах теннисистов стал 4:2 в пользу испанского спортсмена.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Медведев обыграл в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе американца Томми Пола. Российский теннисист победил в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

В матче четвертьфинала 15 марта российский теннисист переиграл представителя Дании Хольгера Руне. В ходе матча Медведев поругался со своим соперником. Во втором сете Медведев в ходе розыгрыша вышел к сетке, и датчанин сильным ударом направил мяч ему в корпус, однако россиянин успел подставить ракетку. После розыгрыша российский теннисист потребовал от соперника извинений и обратился к судье.