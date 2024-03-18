Душанбе, 18 марта, 2024, 07:43 — ИА Регнум. С уверенной победой на выборах президента России Владимира Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом говорится в поздравительной телеграмме лидера республики.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на президентских выборах. Результаты прошедшего голосования являются ещё одним ярким подтверждением Вашего высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом Вашего государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепление её международных позиций», — говорится в тексте.

Эмомали Рахмон добавил, что Таджикистан придаёт большое значение неуклонному развитию двустороннего стратегического партнёрства и союзнического взаимодействия с Россией.

Также Рахмон высоко оценил значительный вклад Путина в укрепление всего комплекса взаимоотношений двух государств.

Лидер Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья и новых успехов в реализации намеченных планов во имя благополучия и процветания России.

Как сообщало ИА Регнум, после обработки 99,01% протоколов кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России, набрав 87,33% голосов избирателей. Согласно данным ЦИК, второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов. Следом расположился Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%. Замыкает четвёрку кандидатов на пост президента РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,19% голосов.

Выборы президента России были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, заявили в МИД Белоруссии. Отмечено, что голосование прошло на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан. Спокойный ход избирательного процесса говорит о сплочённости россиян перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны, подчеркнули в белорусском МИД.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не выявила грубых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, заявил 17 марта глава СПЧ Валерий Фадеев. Российская избирательная система подтвердила, что является одной из самых современных и удобных в мире. В условиях СВО и западной конфронтации против России выборы президента прошли чётко, в конституционных рамках, добавил глава СПЧ.