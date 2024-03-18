Тверь, 18 марта, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей региона за активное участие в выборах президента РФ. «Жители Тверской области продемонстрировали ответственное отношение к главному событию в политической жизни России, к исполнению гражданского долга», — заявил Руденя в своём обращении. По его словам, это официально подтверждено высоким уровнем явки на избирательные участки региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя поблагодарил тверичей за участие в выборах президента РФ

Как сообщил губернатор, по предварительным результатам с огромным отрывом лидирует Владимир Путин. «Это особенно важно сейчас, когда против нашей страны ведётся гибридная война со стороны коллективного Запада», — подчеркнул он.

«Мы уверены, — заявил Игорь Руденя, — что наша общая победа на выборах станет преддверием победы в борьбе с нацизмом за развитие нашей страны как одного из лидеров многополярного мира, сильной и суверенной державы. Такими высокими результатами выборов мы обязаны тем, кто в эти дни приходил голосовать семьями».

В своем обращении к жителям Тверской области губернатор особенно поблагодарил ветеранов, представителей старшего поколения, молодёжь и молодых избирателей, впервые голосовавших на выборах главы государства. Игорь Руденя выразил благодарность представителям избирательных комиссий, сотрудникам правоохранительных органов, волонтёрам.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в организации и проведении выборов главы государства помимо регионального избиркома было задействовано 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая. За ходом голосования следили 3338 наблюдателей — международные, общественные, а также от кандидатов. В Тверской области также развернут центр общественного видеонаблюдения. Более 2500 волонтёров проекта «Выборы доступны всем» на избирательных участках оказывали помощь жителям с ограниченными возможностями здоровья. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта.