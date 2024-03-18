Путин: санитарная зона на Украине будет непреодолима — 754-й день СВО
Наступивший, 754-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского лидера Владимира Путина о функциональных особенностях санитарной зоны, которую необходимо создать на нынешних украинских территориях. В ночь на 18 марта он сказал, что России необходимо предусмотреть такую зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно теми средствами поражения, которые использует противник.
Глава государства уточнил, что речь в первую очередь идёт о боеприпасах иностранного производства. При этом Владимир Путин отметил, что не готов говорить «что, как и когда Россия должна присоединять».
Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО экипажи Су-34 ударами авиабомб М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ пояснили, бомбардировщики несут по четыре такие управляемые и высокоточные бомбы, каждая из которых содержит 300 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
К северо-западу от Артёмовска продолжают улучшать положение российских подразделений по переднему краю ивановские десантники. В ходе воздушной разведки позиций ВСУ бойцы подразделения штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова выявили основные огневые точки и укрытия противника, после чего был нанесён артудар. Подавив основные вражеские орудия, десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом.
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