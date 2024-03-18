Наступивший, 754-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского лидера Владимира Путина о функциональных особенностях санитарной зоны, которую необходимо создать на нынешних украинских территориях. В ночь на 18 марта он сказал, что России необходимо предусмотреть такую зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно теми средствами поражения, которые использует противник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства уточнил, что речь в первую очередь идёт о боеприпасах иностранного производства. При этом Владимир Путин отметил, что не готов говорить «что, как и когда Россия должна присоединять».

Тем временем непосредственно в зоне проведения СВО экипажи Су-34 ударами авиабомб М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ пояснили, бомбардировщики несут по четыре такие управляемые и высокоточные бомбы, каждая из которых содержит 300 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

К северо-западу от Артёмовска продолжают улучшать положение российских подразделений по переднему краю ивановские десантники. В ходе воздушной разведки позиций ВСУ бойцы подразделения штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова выявили основные огневые точки и укрытия противника, после чего был нанесён артудар. Подавив основные вражеские орудия, десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом.

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