Москва, 18 марта, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,01% протоколов. Соответствующие данные приводятся 18 марта на сайте Центризбиркома.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин

Согласно данным ЦИК, второе место занимает Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов. Следом идёт Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, замыкает четвёрку кандидатов на пост президента РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,19% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее участники президентской гонки Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков единогласно признали победу Владимира Путина на выборах президента России. По словам Слуцкого, Путин одержал победу с историческим результатом. Николай Харитонов рассчитывает, что по итогам избирательной кампании он и его команда смогли привлечь дополнительное внимание к программе партии. По результатам выборов можно сказать, что россияне показали международному сообществу, как можно сплотиться и консолидироваться, добавил Харитонов. Кандидат от партии «Новые люди» назвал победу Владимира Путина «несомненной».

Рекордно высокая явка избирателей на прошедших с 15 по 17 марта выборах президента России связана с драматическими событиями, которые переживает страна, подчеркнул действующий глава государства Владимир Путин.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова оценила на «высший балл» всех членов избиркомов за организацию выборов президента РФ.