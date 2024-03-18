Москва, 18 марта, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Участники президентской гонки Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди») единогласно признали победу Владимира Путина на выборах президента России.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Путин одержал победу с историческим результатом.

«Мы работаем над тем, чтобы выявить малейшие нарушения, если они будут. Пока поступают какие-то шероховатости, но очень незначительные», — добавил лидер ЛДПР.

Николай Харитонов рассчитывает, что по итогам избирательной кампании он и его команда смогли привлечь дополнительное внимание к программе партии. По результатам выборов можно сказать, что россияне показали международному сообществу, как можно сплотиться и консолидироваться, добавил Харитонов.

Владислав Даванков выразил благодарность проголосовавшим за него избирателям. Кандидат от партии «Новые люди» назвал победу Владимира Путина «несомненной».

Как сообщало ИА Регнум, после обработки 98,02% протоколов на выборах президента России лидирует самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 87,34% голосов избирателей, уточнили 18 марта в ЦИК РФ.

Николай Харитонов получил 4,30% голосов, Леонид Слуцкий — 3,17% голосов, Владислав Даванков — 3,80% голосов.

С блестящей победой на выборах президента России Владимира Путина поздравили ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После трёхдневного голосования лидирующий кандидат Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие, а также за участие в выборах. Кроме того, он пообещал сделать всё, чтобы достичь приоритетных задач и целей.

Президент Ассоциации интернет-технологов, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев подчеркнул, что выборы — это не формальность. В 2024 году ожидается наивысшая явка за всю историю президентских выборов. Он обратил внимание, что российские выборы являются наиболее прозрачными, а провокации со стороны противника никак не влияют на процесс выборов. По его мнению, открытость голосования является единственной правильной стратегией в условиях противостояния.