Москва, 18 марта, 2024, 05:33 — ИА Регнум. После обработки 98,02% протоколов на выборах президента России лидирует самовыдвиженец Владимир Путин, набрав 87,34% голосов избирателей. Это следует из предварительных данных ЦИК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,30% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий получил 3,17% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 3,80% голосов.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в Чечне по итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 98,99% (784 840 голосов), Леонид Слуцкий — 0,5% с 3954 голосами, Николай Харитонов — 0,29% с 2262 голосами. На последнем месте с 0,15% (1154 голоса избирателей) Владислав Даванков.

Президент России Владимир Путин назвал создание сильной и суверенной страны своей мечтой. Добиться этого позволят результаты выборов, сказал он 18 марта в своём предвыборном штабе на встрече с журналистами.

Рекордно высокая явка избирателей на прошедших с 15 по 17 марта выборах президента России связана с драматическими событиями, которые переживает страна, подчеркнул Владимир Путин.