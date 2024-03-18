Хасанский район, Приморский край, 18 марта, 2024, 05:30 — ИА Регнум. В Приморье в Хасанском округе местные жители сняли на видео, как стадо оленей спасается бегством из горящего леса практически рядом с нацпарком «Земля леопарда». Из-за палов травы и поджогов животные остались без дома. По информации правительства региона, пожарные огонь локализовали.

Олень

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874916" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В местных соцсетях 18 марта распространилось видео, где стадо оленей спасается бегством от огня на склоне сопки.

«Видео, где олени пытаются спастись от огня, снято на территории частного хозяйства. Территория нацпарка пожаром не затронута. Ведётся прекращение открытого горения», — пояснили в пресс-службе правительства.

В тушении задействованы 150 специалистов и 24 единицы техники.

Общая площадь природных пожаров, действующих в Приморье, составляет 2126 га.

Особый противопожарный режим введен в 22 муниципалитетах Приморья.

Губернатор Олег Кожемяко добавил, что сформированы дополнительные пожарные отряды. Ситуацию осложняют шквалистый ветер и бесснежная зима.

Как сообщало ИА Регнум, в Приморском крае на фоне бушующих природных пожаров впервые заметили редкое природное явление — огненный смерч в Барабашевском районе. Вихрь дыма, огня, пепла возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер, пояснили специалисты.

В начале марта природные пожары почти на 5 тыс. га тушили на юге Приморского края. Возгорание из-за пала травы на площади 100 га действовало и в национальном парке «Земля леопарда».