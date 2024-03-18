Благовещенск, 18 марта, 2024, 05:12 — ИА Регнум. На Забайкальской железной дороге в результате столкновения с легковым автомобилем сошли с рельсов 20 грузовых вагонов, сообщила 18 марта пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

t. me/vstproc ДТП в Амурской области

«По предварительной информации, 18 марта на 7234-м км перегона Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошёл сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадал водитель транспортного средства, его госпитализировали.

На Забайкальской железной дороге добавили, что локомотивная бригада не пострадала. В связи с происшествием ожидается задержка пассажирского поезда сообщением Владивосток — Москва.

Как сообщало ИА Регнум, днём 28 февраля в Московской области электричка частично сошла с рельсов. Инцидент произошёл на станции Апрелевка. Никто не пострадал. Пассажиров вывели через головной вагон. После ЧП создали штаб по ликвидации последствий.

В Челябинской области 12 февраля на станции Бердяуш произошло лобовое столкновение хозяйственного поезда с порожним товарным составом из-за того, что один из машинистов решил проехать на красный свет. В результате аварии с рельсов сошли 10 вагонов. Обошлось без пострадавших.