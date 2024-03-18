Грозный, 18 марта, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Уверенную победу на выборах президента России в Чечне одержал Владимир Путин. Избиратели отдали за него почти 99% голосов, сообщил после обработки всех протоколов республиканский избирком.

Chechen.izbirkom.ru Голосование. Чечня

«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», в голосовании на выборах президента Российской Федерации приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесённых в списки, что составляет 97,06%», — указали в избиркоме Чечни.

После обработки 100% протоколов голоса избирателей в Чечне распределились следующим образом: Владимир Путин набрал 98,99% (784 840 голосов), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 0,5% с 3954 голосами, Николай Харитонов (КПРФ) — 0,29% с 2262 голосами. На последнем месте с 0,15% (1154 голоса избирателей) Владислав Даванков («Новые люди»).

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта участники президентских выборов Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов единодушно признали победителем прошедших выборов действующего президента России Владимира Путина.

Путин победил с историческим результатом, прокомментировал Слуцкий. Даванков признал победу Владимира Путина «несомненной». Отмечая высокую явку на выборах и лидерство действующего президента, Харитонов подчеркнул, что россияне, как никогда, показали международному сообществу, как можно сплотиться, консолидироваться.

После обработки ЦИК РФ 96,02% протоколов Путин набрал 87,34% голосов, Харитонов — 4,29%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,15%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России. Володин подчеркнул, что результат на выборах превзошёл ожидания. Это стало ответом всем тем, кто стремился развалить Россию, добавил он.