Зеленский обвинил союзников в недальновидности из-за поставок орудий ВСУ
Зеленский обвинил союзников в недальновидности за поставки недальнобойных орудий
Киев, 18 марта, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал критику в отношении западных союзников, которые не дали ВСУ достаточного количества дальнобойных артиллерийских систем. Об этом он сказал в вечернем обращении в Telegram-канале.
По мнению Зеленского, союзники недальновидны в своих решениях.
«Недальнобойность» артиллерии украинских военных — это очевидная недальновидность некоторых партнёров», — сказал киевский лидер.
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