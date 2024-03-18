Киев, 18 марта, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал критику в отношении западных союзников, которые не дали ВСУ достаточного количества дальнобойных артиллерийских систем. Об этом он сказал в вечернем обращении в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Зеленского, союзники недальновидны в своих решениях.

«Недальнобойность» артиллерии украинских военных — это очевидная недальновидность некоторых партнёров», — сказал киевский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин считает, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения.

В Сумской области в районе населённого пункта Лукашовка был сбит вертолёт Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, который летел в направлении Белгородской области.

Украина может потерять ещё большее количество людей и территорий, если не начнёт процесс мирных переговоров, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.