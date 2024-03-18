Москва, 18 марта, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Россия ничего не крала у западных стран и не отдала ничего своего. Таким образом на обвинения в «сворованных» выборах главы минобороны Великобритании Гранта Шаппса ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат напомнила реплику Шаппса, по словам которого Владимир Путин якобы «снова своровал выборы», но украсть Украину не сможет. Также британский министр заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона продолжится.

Захарова в ответ на критику предложила Шаппсу найти принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же всё у всех отбирать по праву «исключительности». Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Кенсингтонский дворец проинформировал о проведённой плановой операции на брюшной полости принцессе Уэльской. После этого официальные мероприятия с её участием отложили.

В марте ряд новостных агентств опубликовали фотографию, представленную Кенсингтонским дворцом, на котором принцесса сидит на стуле в окружении троих своих детей. Позднее снимок из-за «возможных цифровых манипуляций» СМИ отозвали. Инцидент с ретушированным фото подогрел теории о том, где на самом деле находится супруга наследника британского престола. В Кенсингтонском дворце отказались от комментариев.

Кейт Миддлтон 10 марта была вынуждена извиниться за публикацию отретушированной семейной фотографии. Она поблагодарила всех за поддержку и тёплые пожелания.

Ночью 18 марта Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные итоги голосования на выборах президента РФ после обработки 96,02% протоколов. По информации ЦИК, Владимир Путин набрал 87,34% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,29%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,15% голосов.