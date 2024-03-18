Лондон, 18 марта, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Западные страны потеряли память и совесть, призывая к проведению выборов в Израиле, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом написала британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

Политик перед заседанием правительства обвинил международное сообщество в «плохой памяти» о прошлогоднем нападении палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября.

«Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?» — спросил Нетаньяху.

Премьер добавил, что некоторые политики выступают с ложными обвинениями в адрес израильской армии, правительства и руководства страны. Они настаивают на проведении выборов именно сейчас, в разгар военных действий. Эти осознанные заявления звучат, поскольку выборы остановят войну и парализуют страну на полгода, пояснил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, Нетаньяху в интервью изданию Politico 10 марта заявил, что критика президента США Джо Байдена в адрес израильского премьер-министра не соответствует действительности. Глава Белого дома считает, что действия премьера в отношении сектора Газа вредят самому Израилю. По мнению американского лидера, большое количество жертв среди мирного населения палестинского анклава вынуждает весь остальной мир выступить против Тель-Авива. Нетаньяху назвал это заявление ошибочным.

В этом же интервью Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против ХАМАС продлится ещё один-два месяца. По его словам, по прошествии пяти месяцев с начала активных боевых действий в секторе Газа Армия обороны Израиля ликвидировала около 13 тысяч боевиков ХАМАС, в то время как уровень смертности среди гражданского населения, по оценкам Нетаньяху, составил до 20 тысяч человек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ужасными методы Израиля в войне против ХАМАС, включающим уничтожение жилых кварталов в секторе Газа. По его словам, дома просто сравниваются с землёй, с каждым днём растёт количество жертв среди мирных граждан. Глава МИД РФ подчеркнул, что в первую очередь нужно остановить кровопролитие и обеспечить безопасность населения.