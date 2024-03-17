Москва, 18 марта, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов. Результаты голосования опубликованы в информцентре ЦИК после обработки 91% протоколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Оппоненты самовыдвиженца Путина не набрали и 5% голосов.

У коммуниста Николая Харитонова — 4,29% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 3,93% голосов, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) зафиксировано 3,17% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, рекордно высокая явка избирателей на прошедших с 15 по 17 марта выборах президента России связана с драматическими событиями, которые переживает страна. Об этом сказал журналистам Владимир Путин 18 марта в своём предвыборном штабе.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 18 марта о том, что уже известна страна, в которую будет нанесён первый визит избранного президента Владимира Путина.