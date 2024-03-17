Москва, 18 марта, 2024, 02:01 — ИА Регнум. В России нет смертной казни, но к предателям будет отношение и наказание как в зоне боевых действий. Такое мнение озвучил журналистам в своём предвыборном штабе ночью 18 марта лидирующий на выборах президента РФ Владимир Путин, комментируя преступления «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещён на территории РФ).

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам президента, предатели с оружием в руках пошли против своей Родины, а значит, должны отвечать за свои деяния.

«У нас нет смертной казни, но мы к этим людям и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», — заверил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин сравнил «Русский добровольческий корпус» с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, когда «предатели и подонки воевали на стороне нацистов».

По словам Путина, сейчас можно встретить таких же точно людей, воюющих на стороне неонацистского режима, это очевидные вещи.

16 января российский лидер на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации заявил, что предатели никогда не побеждают вдолгую. Успехи тех, кто предаёт традиции своего народа, предаёт своих предков и интересы своей страны, могут быть только временными, сказал Путин.