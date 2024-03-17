Москва, 18 марта, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Атака беспилотника по военному аэродрому в Тирасполе — это попытка расшатать ситуацию в Приднестровье в дни выборов президента России. Так прокомментировала удар киевских боевиков официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По мнению Захаровой, подобные теракты призваны посеять панику среди населения, голосующего на выборах президента России

«Очевидно, попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолёт», — цитирует Захарову МИД России.

Российский дипломат также отметила, что заявление молдавских властей о якобы непричастности киевского режима к атаке, «выглядят смешно».

Как сообщало ИА Регнум, Украина не причастна к атаке беспилотника на воинскую часть в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполе, заявили в бюро по реинтеграции республики в Telegram-канале.

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе 17 марта. В результате ЧП произошёл взрыв, начался пожар. Жертв нет.