Киев, 17 марта, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Российские авиация и артиллерия приводят в ужас даже бывалых украинских военных. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

Иван Шилов ИА Регнум

«Люди, уже долгое время воевавшие, прошедшие разные горячие точки, говорят, что российская артиллерия наносит постоянно сильные удары, плюс активно используются корректируемые авиабомбы. Вот то, о чём они говорят, и то, что реально доводит людей до таких, знаете, в определённых моментах психических проблем», — сказал он.

Наибольшую опасность для ВСУ представляет то, что Россия обладает большими ресурсами, которые могут быть подтянуты в любой момент, добавил Кривонос.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные одним ударом авиабомбы ОДАБ-1500 уничтожили около 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу доложил 16 марта начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы, летящие по военным целям. Он признал, что управляемая авиабомба малозаметна, её сложно увидеть. К тому же, пояснил полковник, авиабомбу трудно перехватить и нейтрализовать ещё и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы.

Газета The Washington Post написала, что российские авиационные бомбы ничего не оставляют от укреплённых позиций ВСУ. Боевики сетуют на разрушительную мощь этих снарядов. Кроме того, у ВС РФ в запасе огромное количество боеприпасов этого вида, поэтому они могут сбрасывать их по 100 раз в день.