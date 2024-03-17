Москва, 17 марта, 2024, 23:06 — ИА Регнум. После обработки 50,02% протоколов на выборах президента России лидирует Владимир Путин. Об этом следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Станислав Красильников /РИА Новости

Самовыдвиженец Путин набрал 87,34% (более 33,95 млн голосов), у Николая Харитонова (КПРФ) 4,11%, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 4,01%, следом идёт Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,11%.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин с 87,4% голосов занимает первое место по результатам федерального дистанционного электронного голосования без учёта Калининградской области. По информации ЦИК РФ, второе место занимает кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 6,28% голосов. Леонид Слуцкий (ЛДПР) на третьем месте с 3,76%, Николай Харитонов набрал 2,56% голосов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 марта сообщил, что Владимиру Путину доложили о первых результатах подсчёта голосов на выборах.

Кандидат в президенты России Вячеслав Даванков («Новые люди») назвал несомненной победу Владимира Путина на президентских выборах.