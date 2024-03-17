Москва, 17 марта, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Самовыдвиженец Владимир Путин уверенно одержал победу на выборах президента России с историческим результатом. Так прокомментировал результаты голосования «РИА Новости» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Оппонент признал победу Путина в ответ на вопрос, можно ли считать, что действующий президент победил на выборах.

«Можно, с историческим результатом», — ответил Слуцкий.

Как сообщало ИА Регнум, по информации ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов лидирует на выборах президента Владимир Путин.

Путин набрал 87,34% голосов, у Николая Харитонова (КПРФ) 4,11%, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 3,92%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) на четвёртом месте с 3,06%.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил журналистам 17 марта, что бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, с большой долей вероятности будут учтены при подсчёте голосов.