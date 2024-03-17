Магадан, 17 марта, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Магаданской области. Он набрал 84,89% голосов после обработки 100% протоколов. О результатах свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Макс Ветров /РИА Новости

В итоге на Колыме Путин набрал 84,89% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 4,73%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,38%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,85%.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Центральной избирательной комиссии, после обработки 40% протоколов на выборах лидирует Владимир Путин. Он набрал 87,34% голосов, у Николая Харитонова 4,11%, Владислав Даванков набрал 3,92%, Леонид Слуцкий на четвёртом месте с 3,06%.

Владимир Путин набрал 99,28% голосов после обработки 2,69% протоколов на выборах президента России в Чеченской Республике.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.