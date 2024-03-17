Москва, 17 марта, 2024, 22:36 — ИА Регнум. По информации ЦИК РФ после обработки 40% протоколов лидирует на выборах президента самовыдвиженец Владимир Путин.

Сергей Гунеев / РИА Новости Владимир Путин

Путин набрал 87,34% голосов, у Николая Харитонова (КПРФ) 4,11%, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 3,92%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) на четвёртом месте с 3,06%.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент России Владимир Путин с 87,4% голосов занимает первое место по результатам федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учёта Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Второе место занимает Владислав Даванков с 6,28% голосов.

Леонид Слуцкий на третьем третье месте с 3,76%, Николай Харитонов занял четвёртое место с 2,56% голосов.

Явка на выборах к 20:00 мск 17 марта составила 73,33%. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.