Москва, 17 марта, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Владимир Путин набрал 99,28% голосов после обработки 2,69% протоколов на выборах президента России в Чеченской Республике. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 0,39%, Николай Харитонов (КПРФ) — 0,21%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 0,09%.

Как сообщало ИА Регнум, в 21:00 закрылись последние избирательные участки в Калининградской области. В 20:00 мск избирательные участки закрыли в Москве и на всей территории Центральной России. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта.

С победой на выборах президента России заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина.

«Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!» — написал Медведев.

В Минобороны РФ 17 марта сообщили о завершении голосование на выборах президента России. Явка составила 99,8%.

По первым данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах 87% избирателей. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,6%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3%.