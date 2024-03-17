Москва, 17 марта, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил журналистам 17 марта, что бюллетени, испачканные зелёнкой в Москве, с большой долей вероятности будут учтены при подсчёте голосов.

Варвара Гертье/РИА Новости

Реут пояснил, что в тех случаях, когда на участках зафиксировали порчу бюллетеней, урны были опечатаны, голосование продолжалось «штатно с использованием другой урны».

В испорченной урне на одном из участков Москвы было порядка 115 бюллетеней.

«Голоса людей не пропадут. Экспериментальным путём было установлено, что это будет читаться. Поэтому мы можем говорить, что с большой долей вероятности они будут учтены», — заверил Дмитрий Реут.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел по всей стране зафиксировало 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, возбуждено 33 уголовных дела.

Всего в полицию поступило 1,4 тыс. заявлений о правонарушениях на выборах президента РФ. Возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанными с выборами, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.

Люди, которые умышленно портят избирательные урны и бюллетени, — подонки, им грозит реальное лишение свободы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта.