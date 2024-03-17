Москва, 17 марта, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Владимир Путин набирает 94,33% голосов после обработки 0,76% протоколов на выборах президента России в Татарстане, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Максим Богодвид /РИА Новости

Вместе с тем Николай Харитонов (КПРФ) набирает 2,29%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 1,73%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 1,10%.

Явка избирателей в Татарстане к 18:00 мск на третий день голосования составила 81,47%.

Как передавало ИА Регнум, в 21:00 закрылись последние избирательные участки в Калининградской области. В 20:00 мск избирательные участки закрылись в Москве и на всей территории Центральной России. Одновременно со столичными прекратили работу участки в Приволжском федеральном округе в Кировской, Пензенской, Нижегородской областях, Марий Эл, Татарстане, Чувашии, Мордовии. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта.

Явка к 21:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94%.

Согласно первым экзитполам (опросам на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ, на выборах президента России кандидат на пост главы государства Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов — 4,6%, Вячеслав Даванков — 4,2%, Леонид Слуцкий — 3%.

После появления первых результатов Вячеслав Даванков назвал несомненной победу Владимира Путина на президентских выборах.

Кроме того, Путина также поздравил с победой заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.