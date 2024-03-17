Путин занял первое место по итогам федерального ДЭГ без учёта Калининграда
Москва, 17 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин с 87,4% голосов занимает первое место по результатам федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учёта Калининградской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Второе место занимает кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 6,28% голосов.
Леонид Слуцкий (ЛДПР) занимает третье место с 3,76%, Николай Харитонов — четвёртое место с 2,56% голосов.
Как передавало ИА Регнум, согласно данным ЦИК, Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов. Харитонов набирает 3,95%, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,01%.
Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.
В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.