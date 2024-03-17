Москва, 17 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин с 87,4% голосов занимает первое место по результатам федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) без учёта Калининградской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Александр Сухов/РИА Новости

Второе место занимает кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 6,28% голосов.

Леонид Слуцкий (ЛДПР) занимает третье место с 3,76%, Николай Харитонов — четвёртое место с 2,56% голосов.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным ЦИК, Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов. Харитонов набирает 3,95%, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,01%.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова озвучила, что с начала голосования было заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак — и портал наблюдения за ДЭГ — почти 30 тыс. атак.