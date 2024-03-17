Москва, 17 марта, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Вооружённых Силах Российской Федерации завершилось голосование на выборах президента России, сообщило Минобороны 17 марта.

Михаил Голенков / РИА Новости

Явка составила 99,8%.

«В выборах приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, гражданский персонал ВС РФ, а также личный состав группировок войск (сил), выполняющий задачи в зоне специальной военной операции», — сказано в сообщении Министерства.

Общая явка на выборах в России к 20:00 мск составила 73,33%, сообщала ранее Центральная избирательная комиссия. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

Как передавало ИА Регнум ранее, ЦИК опубликовал промежуточные данные подсчёта голосов избирателей. Действующий президент России Владимир Путин после обработки 30,08% протоколов набирает 87,68% голосов, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,95% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,81%.

По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, отмечал ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.