Москва, 17 марта, 2024, 21:48 — ИА Регнум. МВД не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на выборы президента России, заявил 17 марта заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено», — сказал Горовой на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Как передавало ИА Регнум ранее, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что мониторинговая группа СПЧ не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента.

Центризбирком ранее сообщил, что после обработки 30,08% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 87,68% голосов, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,95% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,81%.

По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.