Москва, 17 марта, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Евгений Биятов / РИА Новости Владимир Путин

«Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!» — написал Медведев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Согласно данным ЦИК, Владимир Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов. Кроме того, к этому моменту кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,95% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 3,81%.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, проинформировал МИД РФ.