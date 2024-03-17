Бердянск, Запорожская область, 17 марта, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Член избирательной комиссии погибла в городе Бердянске Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 17 марта сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, погибла член избирательной комиссии с правом решающего голоса в городе Бердянске», — сказал Горовой в Центризбиркоме.

Он добавил, что сложная обстановка была в Каменке-Днепровской и Энергодаре, где правоохранительные органы были вынуждены перевозить избирательные комиссии вместе с документацией.

Как передавало ИА Регнум, в ходе голосования на выборах президента России ВСУ атаковали несколько избирательных участков. В частности, был обстрелян участок в Брилёвке Херсонской области, два человека получили ранения. В Каховке в том же регионе здание избирательного участка также было обстреляно, но обошлось без пострадавших. В Скадовске возле Дома культуры взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство, пострадавших не было.

Атаки осуществлялись и до выборов. В частности, 6 марта в Бердянске в результате теракта погибла член избирательной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин 15 марта заявил, что всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, а преступные действия киевского режима не останутся безнаказанными.