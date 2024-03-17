Москва, 17 марта, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Владимир Путин набирает 95,74% голосов после обработки 93,58% протоколов на выборах президента России в Туве, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Александр Пирагис /РИА Новости

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набирает в регионе 1,04% голосов. Николай Харитонов от КПРФ — 1,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 1,05%.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,97% голосов избирателей на выборах президента России после обработки 24,4% протоколов. Таковы первые опубликованные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

ЦИК также сообщил, что к 21:07 мск кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96% голосов, выдвинутый партией «Новые люди»Владислав Даванков — 3,73%.