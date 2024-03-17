Москва, 17 марта, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин набирает 92,95% голосов после обработки 90,26% протоколов на выборах президента РФ в Запорожской области, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Константин Михальчевский /РИА Новости

Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 92,95% голосов. Вторым идёт Леонид Слуцкий (ЛДПР) — его поддержали 2,47% избирателей. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 2,17% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 1,83%.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвовали в голосовании на выборах президента России.

Появились первые результаты экзитполов на выборах президента России. Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов — 4,6%, Вячеслав Даванков — 4,2%, Леонид Слуцкий — 3%.