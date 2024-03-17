Херсон, 17 марта, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Владимир Путин после обработки 100% протоколов на выборах президента России в Херсонской области набирает 88,12% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Дмитрий Макеев / РИА Новости

Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 88,12% голосов, Николай Харитонов — 4,88%, Леонид Слуцкий — 4,60%, Владислав Даванков — 2,03%.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвовали в голосовании на выборах президента России.

Появились первые результаты экзитполов на выборах президента России. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,6%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3%. Это следует из первых экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ.

1,2% бюллетеней признаны недействительными. Отмечается, что опросы проводились в период с 15 по 17 марта.