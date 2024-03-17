Москва, 17 марта, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин набрал 89,1% голосов на выборах по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщила избирательная комиссия столицы (МГИК).

Сергей Гунеев / РИА Новости Владимир Путин

По сообщению МГИК, среди избирателей, выбравших онлайн-голосование, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 3,3% голосов, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2% голосов, выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков — 4,4%.

Ранее первые данные опубликовала также Центральная избирательная комиссия РФ. Путин набирает 89,97% голосов после обработки 24,4% протоколов, Харитонов — 3,8% голосов, Слуцкий — 2,96% голосов, Даванков — 3,73%.

По данным ранее опубликованных экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, за Владимира Путина проголосовали на выборах от 87% до 87,8% избирателей.

В 21:00 мск избирательные участки закрылись по всей России. Голосование продолжается в ряде зарубежных стран.

Явка на выборах к 20:00 мск составила 73,33%, сообщал ЦИК. Среди избирателей, зарегистрировавшихся на портале дистанционного электронного голосования, явка составила 94%, что является мировым рекордом, отметил глава Минцифры Максут Шадаев. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч граждан России, проинформировал МИД РФ.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах президента, отмечал ранее глава СПЧ Валерий Фадеев.