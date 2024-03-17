Донецк, 17 марта, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Владимир Путин лидирует по итогам обработки 100% протоколов в Донецкой Народной Республике (ДНР) с результатом 95,23% голосов. Об этом сообщил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.

Станислав Красильников /РИА Новости

«За (Владислава) Даванкова <…> 1,33%. За Владимира Путина было подано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в России в 21:00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента РФ, последними закрылись участки в самом западном регионе России — Калининградской области.

Появились первые результаты экзитполов на выборах президента России. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,6%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3%. Это следует из первых экзитполов (опроса на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ.

1,2% бюллетеней признаны недействительными. Отмечается, что опросы проводились в период с 15 по 17 марта.