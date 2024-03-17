Лондон, 17 марта, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Западные лидеры начали массово отказываться от поездок в Одессу из-за точности ударов российских ракет. Об этом 17 марта заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать», — сказал Меркурис.

Он добавил, что Шаппс не поехал в Одессу из-за того, что ранее Россия уже наносила точные ракетные удары по стратегическим объектам в этом городе.

Аналитик напомнил, что в результате ракетного удара были поражены пункты дислокации морских дронов ВСУ.

По его словам, западные разведывательные ведомства теперь считают, что лидерам их стран небезопасно находиться в Одессе, поэтому они стараются не посещать этот город.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приехал на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Одессе. Позднее стало известно, что недалеко от кортежа Зеленского и Мицотакиса прогремел взрыв.

В тот же день в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооружённые силы в 11:40 мск нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где украинские военные готовили к применению морские дроны. В ведомстве отметили, что цель удара достигнута, российские военные поразили объект.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 марта опроверг данные об ударе по кортежу Зеленского и Мицотакиса в Одессе. Он уточнил, что Вооружённые силы России точно попали в заранее спланированное место, и если бы целью был кортеж — то попали бы точно в него.