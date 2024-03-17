Москва, 17 марта, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Около 440 тыс. иногородних граждан проголосовали в Москве на выборах президента России, сообщила 17 марта председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Кирилл Брага / РИА Новости

«В Москве иногородних проголосовало порядка 440 тыс. граждан. Они могли воспользоваться терминалами электронного голосования на избирательных участках», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в 20:00 17 марта закрылись избирательные участки на выборах президента России. По словам Кирилловой, москвичи показали высочайшую активность, предварительная явка составила 66%.

Никаких инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования в Москве на выборах президента России, не было, отмечал в беседе с журналистами заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Полиция никого не задерживала, а голосование проходило «тихо, мирно, спокойно», сказал он.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, граждане проявили беспрецедентный интерес к выборам. В столице этому способствовало в том числе развитие надёжных цифровых сервисов, три четверти избирателей предпочли именно электронное голосование, сказал он.

Явка на выборах президента России к 20:00 мск 17 марта в целом по стране составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).