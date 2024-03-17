Москва, 17 марта, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Несколько сотен человек предпринимают попытки заблокировать голосование на выборах президента России в посольстве в Лондоне, заявил 17 марта посол России в Великобритании Андрей Келин.

Александр Пирагис /РИА Новости

«Напротив посольства идёт довольно крупная акция. Несколько сотен человек в ней участвуют. Разные здесь организации. Пытаются саботировать всё, но тем не менее голосование происходит», — рассказал он, принимая онлайн-участие в брифинге в ЦИК.

Кроме того, добавил посол, россияне в Великобритании получали угрозы перед выборами. Келин отметил, что российская сторона принимает серьёзные меры безопасности в Лондоне на выборах президента РФ, были попытки пронести пузырьки и плакаты.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России может вызвать посла Великобритании, если попытки вмешиваться в выборы президента РФ не прекратятся.

Дипломат пояснила, что накануне британское посольство распространило информацию о том, что выборы президента страны в Крыму и на новых территориях России якобы незаконны. Захарова подчеркнула, что жители Крыма сделали свой выбор десять лет назад в ходе референдума. Также поступило население Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — в 2022 году.

Посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович, в свою очередь, информировал, что вмешательство в выборы президента России идёт со стороны всех недружественных стран, среди лидеров — США и Германия.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что поведение Запада в ходе выборов является показателем современного состояния с правами человека в западных странах. По её словам, власти недружественных России стран вводят санкции против организаторов выборов, препятствуют гражданам осуществлять свои права и одновременно поощряют тех, кто проводит теракты в приграничных регионах России.

Ранее МИД РФ обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идёт из США и Британии.