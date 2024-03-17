Монако, 17 марта, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу, после которой отличился хавбек Юссуф Фофана. У «Лорьяна» гол забил Тьемуэ Бакайоко.

Также команды обменялись автоголами. Мячи в свои ворота отправили защитник «Монако» Уилфрид Синго и игрок «Лорьяна» Формоз Менди.

На сегодняшний день «Монако» занимает третье место в турнирной таблице сезона чемпионата Франции, на счету команды 46 очков после 26 матчей. «Лорьян» идёт на 15-м месте с 27 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Головин забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». Всего на его счету шесть мячей и пять результативных передач в текущем сезоне Лиги 1.

В ноябре 2023 года Головина признали лучшим игроком месяца в команде. При этом он получил это звание третий раз подряд.