Санкт-Петербург, 17 марта, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Алексей Даничев / РИА Новости

В первом периоде хоккеисты «Автомобилиста» забросили две шайбы. Отличились нападающие Семён Кизимов и Алексей Макеев.

СКА смог сравнять счёт благодаря голам форварда Марата Хайруллина и защитника Сергея Сапего.

Победу екатеринбургской команде в этом матче принесла шайба Денис Баранцева в третьем периоде.

Таким образом, «Автомобилист» вышел вперёд в серии — 1:0.

Как ранее сообщало ИА Регнум, магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 4:0. «Металлург» вышел вперёд в серии.

16 марта омский «Авангард» на своём льду проиграл ярославскому «Локомотиву» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 1:2. Победу ярославской команде принёс гол, забитый во втором овертайме.