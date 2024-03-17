Москва, 17 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Действия властей стран Прибалтики по срыву выборов президента России нельзя прощать. Москва будет обращаться по этому поводу в международные инстанции, заявил на брифинге посол по особым поручениям, заместитель главы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович.

Дарья Антонова ИА Регнум

Дипломат поблагодарил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову за то, что она откликнулась на призыв министерства, поехала в приграничье и посмотрела, как там проходит голосование соотечественников из сопредельных стран.

«Она поддержала их, обратилась уже к комиссару ООН по правам человека. Я думаю, что мы вместе и дальше будем с ней работать, для того чтобы защитить наших граждан. Предполагаем, что такие обращения последуют и в другие международные инстанции, потому что такого произвола в отношении наших соотечественников, как это делается на выборах в Прибалтике, нельзя прощать», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта посольство РФ в Латвии сообщило, что у российских избирателей отбирали латвийские документы, удостоверяющие личность.

«Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд», — пояснило ведомство.

Уточняется, что правоохранители оцепили прилегающие к посольству РФ улицы. Проводится поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента.

Посольство России назвало такие действия властей Латвии во время выборов президента России изощрённой формой издевательства над российскими гражданами, которые идут «в родное посольство» реализовать своё законное конституционное право.