Кишинёв, 17 марта, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Украина не причастна к атаке беспилотника на воинскую часть в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполе. Об этом сообщило бюро по реинтеграции республики в Telegram-канале.

кадр из видео

«Власти Кишинева, которые поддерживают контакт с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на приднестровский регион», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе, сообщило 17 марта министерство госбезопасности непризнанной республики. В результате ЧП произошёл взрыв, начался пожар. Жертв не было.

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На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

В мае 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов, в том числе в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе. Позднее министерство отмечало, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.

28 февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью. В декларации по итогам съезда депутатов республики всех уровней отмечалось, что республика столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.

Демонстративные вливания в Вооружённые силы Молдавии и их совместные учения с НАТО сложно расценить иначе, как военные приготовления, отмечал глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. Расходы на военные нужды Молдавии ежегодно увеличиваются рекордными темпами, Запад финансово поддерживает Кишинёв и передаёт молдавским военным военную технику, беспилотники, пехотное снаряжение и оружие, напоминал он.