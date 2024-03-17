Екатеринбург, 17 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в финале Кубка России по баскетболу. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 64:55.

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В составе победителей лучшим игроком стал американский защитник Трент Фрейзер, который набрал 18 очков и отдал четыре результативные передачи. Также отличился Георгий Жбанов, набравший 11 очков и отдавший одну передачу.

В «Пари НН» самым результативным стал Кейси Шепард, на счету которого в 13 очков и две передачи. Андрей Воронцевич набрал 11 очков.

Для санкт-петербургского «Зенита» эта победа стала первой в Кубке России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта лучший снайпер чемпионата Италии по баскетболу Оливье Хэнлан стал игроком московского ЦСКА. Соглашение с 31-летним канадским защитником рассчитано до конца текущего сезона.

До этого ЦСКА расторг соглашение с американским игроком Уиллом Бартоном спустя три недели после подписания контракта. Он так и не сыграл за команду ни одного матча. Причиной расторжения контракта стало то, что баскетболист не прошёл медкомиссию.