Николаев, Украина, 17 марта, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Ракетные удары Вооружённых сил России (ВС РФ) по Николаеву поразили в том числе бронетанковый завод, где ремонтировалась западная военная техника, поставленная украинским войскам, включая немецкие танки Leopard-2. Об этом сообщил координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он предоставил «РИА Новости» соответствующие видеокадры попадания российских снарядов по заводу. На кадрах виден высокий столб дыма, поднимающийся над городом после удара.

«Днём 17 марта по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришёлся по Николаевскому бронетанковому заводу, где ремонтируют военную технику, в том числе западных образцов. <…> Буквально на днях были привезены немецкие танки Leopard-2 и, по пока не подтвержденным слухам, танки Challenger», — рассказал он.

Николаевскому подполью, по словам Лебедева, известно, что с начала осени 2023 года завод, входящий в государственный военно-промышленный холдинг «Укроборонпром», работает в три смены и даже открыл столовую.

Кроме того, подпольщик рассказал, что после ударов в 2022 году на завод перестали брать местных жителей. Рабочих в основном привозили из западных регионов Украины.

Он отметил, что это предприятие не единственное в регионе, где производят ремонт военной техники, но самое подготовленное. Там, по мнению Лебедева, работали лучшие квалифицированные специалисты, поэтому выстраивались целые очереди на ремонт побитой техники.

Сергей Лебедев рассказал, что после удара ВС РФ было оцеплено около трёх кварталов. Рядом с бронетанковым заводом замечено более десятка машин скорой помощи, четыре из них заполнили сразу.

«Наша агентура сообщает, что, вероятнее всего, в этих скорых были иностранцы, которые участвовали в ремонте западной техники», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об итогах трёхдневной атаки российских военных на объекты ВСУ в Николаевской области. Были уничтожены стоянка американских РСЗО HIMARS и цех по сборке беспилотников. По словам подпольщика, техника находилась в военной части села Старая Богдановка, которое расположено напротив Николаева через реку Южный Буг.

«Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке», — пояснил Лебедев и добавил, что от взрывов на автомобилях срабатывали сигнализации, а местные жители ощущали волну даже в нескольких километрах через реку.

Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

Лебедев показал видео, на котором большой столб дыма поднимается к окнам в районе Степового.

16 марта о помощи участников подпольной организации «Русский Херсон», которые находятся на территории, подконтрольной киевским боевикам, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Благодаря их помощи российские войска смогли ударить по позициям киевских боевиков на правом берегу Днепра.

«Удары возмездия настигли украинские группы управления БПЛА в населённых пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномёт в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровом. И помогли в этом сами жители Херсона, которые самоотверженно, с риском для жизни делают своё дело в организации сопротивления «Русский Херсон», — отметил Сальдо.

Он добавил, что подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных граждан.

Также глава региона обратил внимание, что украинские боевики, по которым пришёлся удар российских военных, с помощью указанного вооружения готовили теракты на левом берегу Днепра в Херсонской области на социальные объекты, в том числе избирательные участки.