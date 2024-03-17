Москва, 17 марта, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Ключевая интрига президентской гонки, состоящая в том, кто именно займёт второе место, всё ещё сохраняется, отметили участники экспертной площадки «Ночь выборов — 2024» в ходе круглого стола «Стратегии и ход избирательной кампании», рассказали ИА Регнум организаторы мероприятия.

Кирилл Зыков /РИА Новости

На круглом столе эксперты оценили позиции кандидатов, обозначили основные задачи, стоявшие перед ними, и оценили эффективность избирательных стратегий.

Модератор дискуссии президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко отметил, что в ходе нынешней кампании было зафиксировано рекордно малое количество нарушений и претензий со стороны наблюдателей.

«Избирательная стратегия Владимира Владимировича (Путина. — Прим. ред.)— лидерская стратегия удерживать большинство и добирать за счёт неочевидных электоральных групп», — сказал Минченко.

Эксперт выделил несколько типов избирательных стратегий кандидатов: стратегию лидера, который действует с прицелом на победу, кандидата, который претендует на второе место и стремится атаковать лидера, стратегии нишевых кандидатов, намеревающихся захватить свободный сегмент электората, и стратегию, в рамках которой кандидат стремится получить хотя бы минимальную поддержку.

Стратегия действующего президента выходила далеко за рамки кампании, в ней наблюдалось стремление не только сохранить и нарастить электорат, но и реализовать идеи, которые формируют стратегию будущего развития России, отметил в свою очередь Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки. Также он оценил стратегии других кандидатов.

«Действительно, у нас один кандидат боролся за лидерство, трое за второе место. Нишевые кандидаты, все три кандидата, боролись за вторую позицию. КПРФ, например, до последнего времени не относилась к нишевым партиям. В контексте данной избирательной кампании позиции сравнялись», — сказал Шаповалов.

Одной из ключевых задач троих конкурентов Путина является преодоление порога в 3%, это обеспечит финансирование партии и заложит фундамент для формирования её будущей стратегии, что будет особенно актуально для выборов 2026 года в Госдуму, заявил в своём выступлении политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Трое кандидатов выстраивали свои кампании в контексте кампании Путина, отметил эксперт.

«Есть солнце, и оно светит так, что на его фоне очень сложно увидеть что-то другое, находящееся рядом. Поэтому стратегия кандидатов была в том, чтобы коснуться света. Стратегия (кандидата от КПРФ Николая. — Прим. ред.) Харитонова — не отсвечивать, (кандидата от партии «Новые люди» Владислава. — Прим. ред.) Даванкова — отсвечивать по максимуму, а у (лидера ЛДПР Леонида. — Прим. ред.) Слуцкого — как-то отсвечивать, но не особо. То есть от другого, уже взошедшего светила, которое пропало и где-то скрылось несколько лет назад. Мы с вами знаем, что свет идёт долго. Звезда потухла, а свет ещё идёт. Слуцкому нужно было свет абсорбировать и протянуть к избирателям», — сказал Данилин.

Участники кампании продемонстрировали трезвый взгляд на позиции, которые могут занять, заявил Сергей Старовойтов, политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», автор Telegram-канала «Старовойтов о политике». Кандидаты действовали, с одной стороны, в государственном контексте, с другой — в международном, а с третьей — в контексте будущих выборов в Госдуму, сказал эксперт, обратив особое внимание на «парадокс Слуцкого».

«Парадокс заключался в том, что он не хотел быть в этой кампании, его задача — не растерять избирателей Жириновского. Слуцкий сказал: «Мы за молодёжь». Это попытка вернуться к идеологии Жириновского», — сказал Старовойтов.

Текущая избирательная кампания является, с одной стороны, референдумом о доверии действующему президенту, а с другой — гонкой за второе место, добавил эксперт.

Генеральный директор коммуникационного агентства «ACTOR» Дмитрий Еловский в свою очередь обратил внимание на безуспешные попытки оппонентов России повлиять на выборы информационными и военными атаками. Но Россия достигла такого уровня суверенитета, а народ продемонстрировал такую готовность к единству, что выборы проходят стабильно и без нарушений, несмотря на все эти выпады Запада, подчеркнул эксперт.

Целью троих кандидатов была борьба за второе место, отметил также Еловский.

«Все кандидаты от партий хотели занять второе место, но вели себя по-разному, опираясь на свой основной электорат. Даванков единственный, кто здраво оценивал свои перспективы, он старался привлечь избирателей из всех ниш», — сказал он.

Кандидаты реализовывали стратегию внутриполитической организации самих партий, сказал в ходе своего выступления управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, вице-президент РАПК Фирдус Алиев.

Кандидат Харитонов стал «результатом» внутренней борьбы КПРФ за сохранение лидерства Геннадия Зюганова в контексте сложной внутрипартийной ситуации, сказал эксперт. Целью Слуцкого было не достижение результатов в избирательной кампании, а реализация внутрипартийного проекта, он не искал электорат в других нишах, а обращался к людям из малого бизнеса, реализуя таким образом стратегию защиты внутрипартийного контура и пытаясь перестроить партию под себя, считает Алиев. Даванков проявил понимание, что электорат взрослеет и становится более требовательным, его стратегия была направлена на обход «ловушек» повестки и сохранение сложной конструкции «системного либерала», на формирование и укрепление своего электората, добавил он.

Стратегии кандидатов реализовывались внутри кампании референдумного типа, при этом со стороны кандидатов не было «грязи» и информационных выпадов, отметили участники круглого стола. Явка на выборах отражает высокий уровень консолидации общества, согласились они. Сплочение народа вокруг действующего президента очевидно, а для остальных кандидатов нынешние выборы стали подготовкой к будущим выборам в Госдуму, заявили эксперты.

Как передавало ИА Регнум, очная явка избирателей по всей стране около 16:00 мск 17 марта превысила 70%. С учётом дистанционного электронного голосования показатель на 15:45 мск составляет 70,81%, отметил ЦИК. За рубежом к 10:00 мск 17 марта проголосовали 125 тысяч человек в 111 странах, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Днём 17 марта общая явка превысила показатели президентских выборов 2018 года.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.