Белгород, 17 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил 17 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области 17 марта сигналы тревоги звучали несколько раз. Утром Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью были перехвачены девять реактивных снарядов РСЗО Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган». Также с помощью дрона-камикадзе атаке ВСУ подверглась движущаяся по дороге фура на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори Белгородского района. Принадлежащий зерновой компании грузовик получил повреждения. Водитель фуры не пострадал, уточнял Гладков.

В результате одного из ударов боевиков киевского режима по Белгороду 17 марта погибла девочка-подросток. Губернатор уточнил, что это произошло из-за попадания снаряда украинских военных в жилой дом в частном секторе. Отец 16-летней девушки получил травму головы, ожоги и отравление угарным газом, он доставлен в больницу.

Кроме того, в Белгороде в результате обстрела вспыхнули пожары в двух частных домах, их потушили.

Из-за продолжающихся обстрелов занятия в школах Белгородской области 18 и 19 марта отменили. Это касается и колледжей. Также решается вопрос о работе дежурных групп в детских садах. Кроме того, 17 и 18 марта будут закрыты торговые центры в Белгороде и Белгородском районе, объявил губернатор.